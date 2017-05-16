سرعان ما انتهت محاولة هروب أحد السجناء من زنزانته في روسيا إلى محنة عندما عَلِق بين قضبان باب الزنزانة، إذ حاول الهروب من فجوة تقديم الطعام.

ويبدو أن ضباط السجن وجدوا أن محنة السجين وهو يحاول الهرب مسلية إذ صوروه وهو عالق بين القضبان.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، يمكن سماع أحد ضباط السجن في مقطع الفيديو وهو يقول: “سانيا ماذا تفعل هنا؟ لماذا تزحف خارج القفص؟ هل طلب منك شخص ما أن تفعل هذا؟”.

ورد السجين: “أين هم رجال الإنقاذ؟ استدعي رجال الإنقاذ ومن طلب منك أن تضعني في داخل الزنزانة؟” ثم قال الضابط: “زوجتك هي من طلبت ذلك”.

ويمكن سماع سانيا وهو يتوسل قائلاً: “انقذني الآن بسرعة”.

واقترح حارس السجن فتح باب الزنزانة وسحب سانيا من ساقيه ولكن الأخير رد عليه قائلا: “هل أنت غبي؟ لا تسحبني للخارج من المستحيل الخروج من ذلك المكان”. ويمكن سماع حارس السجن وزميله وهما ينفجران ضحكًا.

وفي تلك اللحظة ينتهي مقطع الفيديو ولم يُعرف كيف تم حل هذا الموقف، كما أن بعض الأشخاص رجحوا أن ذلك الفيديو غير حقيقي إذ علق أناتويلي شبالين على الفيديو: “يوجد العديد من الأغبياء في روسيا”، فيما علّق آخر قائلاً: “يذكرني ذلك بالشخصية الكرتونية ويني ذا بووه”.