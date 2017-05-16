تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو, أظهر وصلة رقص ساخنة للإعلامية المصرية لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وبين الفيديو، مشاركة عدد من الحضور أديب وزوجته الرقص، على أنغام أغنية “بنت السلطان، للمطرب الشعبي أحمد عدوية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن حفل عيد ميلاد لميس الحديدي تكلف ما يناهز المليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض الذين اعتبروا ذلك مستفزا لمشاعر المصريين الذين يعاني غالبيتهم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه البلاد حاليا.