انتشر مقطع فيديو “فاضح” لفتاةٍ سعودية في المرحلة المتوسطة تقف بجانب سيارة وتتبادل القبل الساخنة مع سائقها، ما أثار عاصفةً من التعليقات الساخطة.

ويظهر في مقطع الفيديو طالبة ترتدي النقاب وتقف بجانب سيارة متوقفة لتحاور سائقها قبل أن تدخل رأسها من شباك السيارة، بينما تمر سيارات أخرى وطالبات بالقرب منها كما يظهر في التصوير الذي تم من مكان قريب.

واطلق السعوديون هاشتاغ (#سربوت_يبوس_طالبة_متوسط)، على “تويتر”، مطالبين بالتحقيق الرسمي في الحادثة، ومعبرين عن غضبهم من جرأة الفتاة.

واعتبر آخرون أن ما جرى هو بسبب غياب هيئة الأمر بالمعروف التي قلصت السعودية صلاحياتها.

وشكك آخرون في حقيقة الفيديو المتداول.