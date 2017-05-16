كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تحقن نفسها بإبر الأنسولين خمس مرات يوميًا، للسيطرة على مرض السكري الذي تعاني منه، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنعها من ممارسة عملها.

وحثت ماي المصابين بالمرض ذاته، على عدم السماح للمرض بمنعهم من القيام بما يرغبون به في الحياة، خلال لقاء معها مدته 45 دقيقة بث عبر الإنترنت، ناقشت فيه عدة قضايا محلية، تناولت فيه أعراض المرض ودورها السياسي في البلاد.

وكانت ماي كشفت في وقت سابق أنها مجبرة على حقن نفسها سرًا في البطن بالأنسولين أربع مرات يوميًا، بعد تشخيصها بالإصابة بداء السكري في عام 2012.

وردًا على سؤال من مريض مصاب بالسكري، عن تجربتها الخاصة بالمرض، قالت ماي: “أنا مصابة بمرض السكري من النوع الأول، وهذا يعني أنه عندما أتناول الطعام يجب علي حقن الأنسولين في جسمي وهذا ما أفعله”.

وأضافت “أحقن نفسي أربع أو خمس مرات في اليوم، يصبح الأمر روتينيًا، حيث تصبح معتمدًا على الأنسولين وتدخل هذا الروتين إلى حياتك اليومية، الأمر الأساسي بالنسبة لي هو ألا تجعل إصابتك بمرض السكري تمنعك من فعل أي شيء”.