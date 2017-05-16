أوصى وفد لدى منظمة في الثلاثاء وهولندا بـ”الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، واتخاذ خطوات فعالة “لمكافحة خطاب الكراهية”.

 

وخلال مناقشات في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، أعرب الوفد المصري عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي “جعلت الدولة ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة ومنتهكي الحقوق والحريات”.

 

وطالب الوفد المصري لندن بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في .

 

وخلال مناقشة تقرير ، دعا الوفد حكومة إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان “الحماية لكافة الأقليات” ضد عمليات التمييز.