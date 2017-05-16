أوصى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء بريطانيا وهولندا بـ”الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، واتخاذ خطوات فعالة “لمكافحة خطاب الكراهية”.

وخلال مناقشات في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، أعرب الوفد المصري عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي “جعلت الدولة ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة ومنتهكي الحقوق والحريات”.

وطالب الوفد المصري لندن بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية.

وخلال مناقشة تقرير هولندا، دعا الوفد حكومة أمستردام إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان “الحماية لكافة الأقليات” ضد عمليات التمييز.