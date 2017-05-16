وجه الكاتب والإعلامي العماني، علي راشد المطاعني، انتقادات حادة لمفتي العلامة ، بعد تداول صور له أثناء توجهه لأداء مناسك بطائرة خاصة، معتبرا أن مهمة شخصية ولا تحتاج لطائرة خاصة تكلف الدولة أموالا باهظة، على حد قوله.

 

وقال “المطاعني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها وطن”:” رحلة لأداء العمرة، مهمة شخصية، لا تحتاج تسير على حساب الدولة وبتكاليف باهظة”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى مرفقا بها صورة “الخليلي” لحظة وصوله للسعودية محرما، مستذكرا الآية (44) من : ” (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) اين ترشيد ”.

 

ومع كثرة الانتقادات التي تم توجيهها له اعتذر “المطاعني” عن التغريدتين، وقام بحذفهما، مؤكدا بأن ما أراده نبيل، مشددا على احترامه وتقديره للمفتي أحمد الخليلي.

 

وقال: ” حذفت التغريدة لسوء الفهم والهدف منها نبيل ، حفظ الشيخ احمد الخليلي وكل التقدير لسماحته”.

 

وأضاف:” اشكر لكم اهتمامكم. . التغريدة السابقة لم اكن اقصد بهاء الاساءة لأي احد وحذفها من قبلي تأكيد لإعتذاري للجميع وفي مقدمتهم الشيخ احمد الخليلي”.

 

وكان مفتي سلطنة عمان قد وصل إلى أمس الاثنين، والوفد المرافق له، في زيارة تستغرق عِدة أيام، ولأداء العمرة.

 

وكان في استقباله، بمطار الدولي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وعددٌ من المسؤولين بالوزارة.

 