نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين بمنع نواب من زيارة قاعدة أنجرليك في تركيا، حيث تنتشر وحدات عسكرية ألمانية في إطار محاربة تنظيم داعش في المنطقة.

الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت وصف الرفض التركي بأنه غير مقبول.

وقالت ميركل إن حكومتها تبحث بدائل أخرى لنشر الجنود الألمان في المنطقة، من بينها الأردن.

وحسب وسائل الاعلام فإن عدد الجنود الألمان المنتشرين حاليا في قاعدة أنجرليك 270 جنديا.

وكانت أنقرة قد أجلت زيارة النواب الألمان لعدة أشهر سابقا بعد اعتراف مجلس النواب الألماني بإبادة الأرمن.

وتستخدم قاعدة أنجرليك التركية في إطار عمليات التحالف الدولي ضد داعش