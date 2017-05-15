وجه المحامي الكويتي الشهير صلاح الهاشم، مناشدة لما أسماهم “العقلاء في إيران”، بأن لا يسمحو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يستخدم إيران كفزاعة لدول الخليج لحلب أموالها، طارحا عددا من الخطوات آملا من إيران أن تنفذها وتنقذ الخليج من ابتزاز الرئيس الأمريكي.

وقال “الهاشم” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نخاطب العقلاء في ايران -وهم كُثرُ-لاتسمحوا لترامب بأن يستعملكم كفزّاعه لدول الخليج لحلب أموالنا.أعلنوا مبادره جريئه تنهي الخوف منكم فوراً”.

نخاطب العقلاء في ايران -وهم كُثرُ-لاتسمحوا لترامب بأن يستعملكم كفزّاعه لدول الخليج لحلب أموالنا.أعلنوا مبادره جريئه تنهي الخوف منكم فوراً. — salah alhashem (@salahalhashem) May 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تستطيع ايران استباق زياره ترامب وتعلن مبادره من ثلاث خطوات. وقف دعم الحوثيين في اليمن .رفع اليد عن التدخل في البحرين .اعاده نظر مع العراق”.

تستطيع ايران استباق زياره ترامب وتعلن مبادره من ثلاث خطوات. وقف دعم الحوثيين في اليمن .رفع اليد عن التدخل في البحرين .اعاده نظر مع العراق. — salah alhashem (@salahalhashem) May 15, 2017

وأردف قائلا: ” الإيرانيين هم ملوك الشطرنج. ومن قواعد هذه اللعبه التخطيط لكل الحركات مسبقاً.اذا اطمأن اهل الخليج لنواياكم فلن يجد ترامب ماءاً عكراً يصطاد به”.

الإيرانيين هم ملوك الشطرنج. ومن قواعد هذه اللعبه التخطيط لكل الحركات مسبقاً.اذا اطمأن اهل الخليج لنواياكم فلن يجد ترامب ماءاً عكراً يصطاد به — salah alhashem (@salahalhashem) May 15, 2017

واستطرد قائلا: ” امريكا تسعد بوجود تهديد لدول الخليج العربيه لابتزاز دوله واضحت المسأله عض أصابع الغلبه فيه لمن يصرخ اولاً. لانريد أن يصرخ أياً منا.!!”

امريكا تسعد بوجود تهديد لدول الخليج العربيه لابتزاز دوله واضحت المسأله عض أصابع الغلبه فيه لمن يصرخ اولاً. لانريد أن يصرخ أياً منا.!! — salah alhashem (@salahalhashem) May 15, 2017

واختتم تدويناته متسائلا: ” لماذا لايقوم وزير خارجيتنا بزياره خاطفه الى ايران يضع فيها الرؤيه الخليجيه بشأن ماتراه دول الخليج في اجتماعها مع ترامب؟اذهبوا اليهم واسمعوهم”.