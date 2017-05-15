وجه المحامي الكويتي الشهير صلاح الهاشم، مناشدة لما أسماهم “العقلاء في ”، بأن لا يسمحو للرئيس الأمريكي ، بأن يستخدم كفزاعة لدول لحلب أموالها، طارحا عددا من الخطوات آملا من أن تنفذها وتنقذ الخليج من ابتزاز .

 

وقال “الهاشم” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نخاطب العقلاء في ايران -وهم كُثرُ-لاتسمحوا لترامب بأن يستعملكم كفزّاعه لدول الخليج لحلب أموالنا.أعلنوا مبادره جريئه تنهي الخوف منكم فوراً”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تستطيع ايران استباق زياره ترامب وتعلن مبادره من ثلاث خطوات. وقف دعم الحوثيين في .رفع اليد عن التدخل في .اعاده نظر مع ”.

 

وأردف قائلا: ” الإيرانيين هم ملوك . ومن قواعد هذه اللعبه التخطيط لكل الحركات مسبقاً.اذا اطمأن اهل الخليج لنواياكم فلن يجد ترامب ماءاً عكراً يصطاد به”.

 

واستطرد قائلا: ” امريكا تسعد بوجود تهديد لدول الخليج العربيه لابتزاز دوله واضحت المسأله عض أصابع الغلبه فيه لمن يصرخ اولاً. لانريد أن يصرخ أياً منا.!!”

 

واختتم تدويناته متسائلا: ” لماذا لايقوم وزير خارجيتنا بزياره خاطفه الى ايران يضع فيها الرؤيه الخليجيه بشأن ماتراه في اجتماعها مع ترامب؟اذهبوا اليهم واسمعوهم”.

 