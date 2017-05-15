شن الكاتب الصحفي اليمني، سمير الصلاحي، هجوما حادا على المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، وذلك على إثر طرح الاخير مجموعة من الشروط لعودة الشرعية اليمنية في جنوب اليمن، بعد أن أعلن موالون للإمارات تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الجنوب تمهيدا للإنفصال.

وقال “الصلاحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ردا على عبد الخالق: ” نحن دولة ذات سيادة وعيطروس لن يعودا محافظا ولو جثيت على ركبتيك امام الرئيس هادي”.

نحن دولة ذات سيادة وعيطروس لن يعودا محافظا ولو جثيت على ركبتيك امام الرئيس هادي https://t.co/RiSOVdVym9 — سمير الصلاحي #اليمن (@d123576) May 14, 2017

وكان مستشار ابن زايد قد طرح عددا من الشروط لحل الأزمة بين الرئيس اليمني الشرعي وقيادات الجنوب الموالية للإمارات.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الشروط تتمثل بالاعتراف بالحكومة الشرعية كجهة الاختصاص من الجميع، وايجاد آلية مؤسسية واضحة لضبط قرارات الرئيس هادي، وعودة عيدروس الزبيدي المفصول كمحافظ لعدن، في مقابل تجميد عمل المجلس الانتقالي الذي اعلن عنه في الجنوب مؤقتا، وإجراء استفتاء بإشراف اممي في الجنوب لتحديد مستقبله بعد انتهاء عاصفة الحزم.