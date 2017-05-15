في مفارقة مضحكة، وعلى الرغم من استدلاله بالنص ليبين للرأي العام كيفية مواجهة جماعات التكفير وجماعة الإخوان المسلمين، وصف كتاب “الرد على خوارج العصر”، في الجزء الثاني منه، والذي يشرف عليه مفتي مصر السابق علي جمعة المعروف باسم مفتي العسكر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اتحاد علماء المسلين يوسف القرضاوي بأنه “علاّمة”.

ونقل الكتاب الذي شارك في مراجعته الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي مصر الحالي الدكتور شوقي علام، مقتطفات من أحد كتب “القرضاوي” بعنوان “كيف نتعامل مع السنة”.

ونقل “جمعة” فقرة من رأي “القرضاوي” واصفا إياه بـ”العلامة” في مرحلة الفهم والاستنباط في الأحكام، جاءت هكذا: “يقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي: ومن المهم جداً لفهم السنة فهماً صحيحاً التأكد من مدلولات الألفاظ التي جاءت بها السنة، فإن الألفاظ تتغير دلالتها من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، وهذا أمر معروف لدي الدارسين لتطور اللغات وألفاظها، وأثر الزمان والمكان فيها”.

وتأتي إشادة “جمعة” بـ”القرضاوي”، على الرغم من تقديم جمعة كتاب “الرد على خوارج العصر” للرأي العام على أنه “مواجه لأفكار وعنف جماعات التكفير وتنظيم الإخوان”.