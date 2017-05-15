تحولت حلقة حوارية على قناة “سفن ستار”، نشرت على صفحة القناة على يوتيوب أمس الأحد، إلى معركة على الهواء مباشرة، بين الصحفي في جريدة الرأي، خالد الخواجا، والناطق الإعلامي في نقابة المعلمين د. أحمد الحجايا.

واتهم الحجايا الصحفيين بأنهم “قبيضة” بمعنى أنهم مرتشون، وهو ما دفع الصحفي الخواجا إلى التهديد بالانسحاب من نقابة الصحفيين إذا لم تتخذ النقابة موقفاً داعماً له، وفقاً لما نشره موقع عمون الأردني.

وكما يروي خواجا، فإن الغضب انتاب الحجايا عندما سأله عن راتبه، فما كان منه إلا أن رشقه بكأس الماء، قبل أن تتحول لمشاجرة بالأيدي، ما دفع مقدم البرنامج عصام مبيضيين للتدخل.

ونفى الخواجا الحديث عن أن المعلمين هم سبب فساد التعليم، موضحاً أنه وجه فقط سؤالين للناطق باسم النقابة يتعلقان برواتب المعلمين وامتيازاتهم.