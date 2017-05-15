تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يكشف كيف تعاملت الشرطة البريطانية مع مواطن جزائري أثناء محاولتهم توقيفه على متن طائرة بمطار “هيثرو” بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام شرطيان بريطانيان كانا بالزي المدني بتوقيف مواطن جزائري كان جالسا في كرسي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بطريقة غير لائقة، حيث كبلاه بالأصفاد ومنعوه من التحرك، وبدأ يصرخ ويناشد كل من حوله بمساعدته باللهجة الجزائرية

وفي الأخير تم توقيف المواطن الجزائري وإنزاله من على متن الطائرة دون ذكر الأسباب التي أدت إلى توقيفه.