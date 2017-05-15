شن الداعية السعودي وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك هجوما عنيفا على مفتي ، العلامة أحمد الخليلي، متهما إياه بالإساءة لأمير المؤمنين في كتابه “الإستبداد”.

 

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها مقطع فيديو من قناة “مكافح الشبهات” على :” مفتي الإباضية أحمد الخليلي يستدل برواية باطلة ليفتري على صحابي جليل ما حمله على ذلك ؟ قلة العلم أم استحكام البدعة”.

 

ووفقا للفيديو، قال أبي الحارث الباحث، أن الخليلي، في كتابه أوضح أن منع معاوية بن ابي سفيان من لانه “طليق” أو “ولد طليق”.

 

وأوضح الخليلي في كتابه “الاستبداد” في صفحة رقم ” وفقا لما ذكره الفيديو ان معاوية بغا على الخلافة وانتزعها بمكره وخداعه، وشن حربا على من هو أحق بها منه.