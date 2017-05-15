شن الداعية السعودي وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك هجوما عنيفا على مفتي سلطنة عمان، العلامة أحمد الخليلي، متهما إياه بالإساءة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان في كتابه “الإستبداد”.

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها مقطع فيديو من قناة “مكافح الشبهات” على اليوتيوب:” مفتي الإباضية أحمد الخليلي يستدل برواية باطلة ليفتري على صحابي جليل ما حمله على ذلك ؟ قلة العلم أم استحكام البدعة”.

مفتي الإباضية أحمد الخليلي

يستدل برواية باطلة ليفتري على صحابي جليل

ما حمله على ذلك ؟

قلة العلم

أم استحكام البدعةhttps://t.co/PPIsaSblf8 — د . محمد البراك (@mohamdalbarrak) May 15, 2017

ووفقا للفيديو، قال أبي الحارث الباحث، أن الخليلي، في كتابه أوضح أن عمر بن الخطاب منع معاوية بن ابي سفيان من الخلافة لانه “طليق” أو “ولد طليق”.

وأوضح الخليلي في كتابه “الاستبداد” في صفحة رقم ” وفقا لما ذكره الفيديو ان معاوية بغا على الخلافة وانتزعها بمكره وخداعه، وشن حربا على من هو أحق بها منه.