نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، مشاهد جديدة لتجهيز الصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية، ولحظة اطلاقه، الأحد، من منطقة كوسونج، الواقعة شمال غربي العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، لينطلق لمسافة 700 كيلو متر، حيث سقط في البحر الأسود، بالقرب من الحدود الروسية.



وكانت كوريا الشمالية، قالت الاثنين، إنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى، الأحد، تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون، بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الصاروخ أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وأنطلق لمسافة 787 كيلومترا، ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلو متر.



وعلى الجانب الأخر، من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، لبحث أحدث عملية إطلاق صواريخ قامت بها كوريا الشمالية.