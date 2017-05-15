رفضت محكمة مصريّة الإعتراض المُقدم من الفنانة غادة إبراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عامًا واحدًا في اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقضت المحكمة في وقت سابق، بحبس الفنانة غادة إبراهيم، و3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة، لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي.

كانت نيابة دار السلام، قد استأنفت على براءة الفنانة، بعد أن أصدرت محكمة جنح دار السلام حكمًا يقضي ببراءة الفنانة من تهمة إدارة شقة للأعمال المنافية للآداب.