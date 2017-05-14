هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المملكة الأردنية، بسبب تحميلها إسرائيل المسؤولية عن مقتل أحد مواطنيها في القدس.

وبعد ظهر السبت، قتلت الشرطة الإسرائيلية المواطن الأردني “محمد الكسجي”، بدعوى طعنه أحد أفرادها، وهو ما وصفه بيان للحكومة الأردنية بـ”الجريمة النكراء”، مطالبةً إسرائيل بكامل تفاصيل الحادث.

وقال نتنياهو، في تصريح نشره مكتبه أمس السبت: “لقد حان الوقت الذي يجب فيه على الأردن وقف هذه اللعبة المزدوجة، كما تدين إسرائيل الهجمات الإرهابية في الأردن، على الأردن أن تدين الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، الإرهاب هو الإرهاب في كل مكان”.

وعقب الحادث، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن المواطن الأردني “دخل البلاد قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية بغرض الزيارة”، وأن الشرطة قتلته بعد طعنه شرطياً في البلدة القديمة بالقدس.