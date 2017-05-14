وجه الكاتب الصحفي السوري، طه عطوان الرحبي، انتقادات حادة للمغرب والجزائر، وذلك على إثر أزمة اللاجئين السورين المتواجدين في المنطقة الحدودية بين البلدين، لافتا إلى أن هناك أمور كثير سقطت بين البلدين أقلها “الرجولة”.

وقال “الرحبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: رصدتها “وطن”:” بين الجزائر والمغرب سقطت امور كثيرة اقلها الرجولة مازال 55 شخص عالقين على الحدود من بينهم 20 إمرأة و 17 طفل فقط”.

بين الجزائر والمغرب سقطت امور كثيرة اقلها الرجولة مازال

55 شخص عالقين على الحدود من بينهم 20 إمرأة و 17 طفل فقط. — طه عطوان ( الرحبي ) (@tahaalrahabi) May 14, 2017

يشار إلى ان كلا من الجزائر والمغرب ترفضان دخول اللاجئين إلى أراضيهما، في حين تبادل البلدان الاتهامات حول المسؤولية عن وضع اللاجئين المزري، مع دخول الأزمة في تجاذبات سياسية قديمة لها علاقة بموقف البلدين من جبهة البوليساريو، في محاولة من كلا البلدين باستغلال الأزمة لصالحه.