دعاء الكاتب والباحث الكويتي المعروف الدكتور فايز النشوان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعدم الرضوخ لابتزازات كل من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك قائدا ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي في جنوب اليمن والذي يقود عملية فصل الشمال عن الجنوب.

‏وقال النشوان في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن الرضوخ لابتزاز الزبيدي وبن بريك يهدد وحدة اليمن باكملها.

‏وتأتي تغريدات النشوان ردا على ما يتردد عن عرض الزبيدي وبن بريك إلغاء المجلس الوطني الانتقالي المزعوم مقابل عودتهم إلى منصبيهما السابقين حيث كانا الزبيد ي يشغل منصب محافظ عدن بدرجة وزير في حين أن بن بريك كان يشغل منصب وزير الدولة .

وأضاف النشوان: “اعلان عيدروس الحوثي والخارج عن ولي أمره ابن بريك هش لدرجة أنه لم يحتمل نفخه صدرت من فم أمين عام مجلس التعاون.. الأقزام مهما علا صراخهم أقزام”

وتابع: “عيدروس الزبيدي وجه لعملة وجهها الآخر صالح الصماد تعددت العملات والانقلاب واحد فلابد من التعامل مع كل انقلابي ضال بمعيار القانون ومصلحة اليمن”.

وواصل: مكان عيدروس وابن بريك السجن بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم والدعوة للإنفصال وهي جريمة إرهابية بحسب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998″