كشفت الكاتبة الصحفية المصرية غادة شريف عن اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة ، للحصول على مدخرات المواطنين .

وطالبت “شريف” الجميع بالدخول على عدد من المواقع لرؤية الخبر ، مضيفة: “بيقولك الحكومة هتغير شكل العملة علشان تجبر الناس تروح تبدل فلوسها فى البنوك بالعملات الجديدة فيعرفوا حجم المدخرات فى البيوت!!!…. نهاااااار اسود و منيل … دول عايزين يقشفروك يا حمادة اكتر ما انت متقشفر و مسلوخ .. طالما إنك لسه عايش و بتاكل و بتشرب يبقى لسه معاك فلوس و لازم ياخدوها منك”.

وأضافت: “دا كان يوم أسود يا حمادة يوم ما نزلنا و رقصنا و قلنا بشرة خير.. آل بشرة خير آل.. دى طلعت بشرة فقر”.