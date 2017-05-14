تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لرجال الدفاع المدني في منطقة حي الحسين بمحافظة الزرقاء الأردنية، لحظة قتلهم لحيوان “الضب”، تسلل لأحد البيوت وأثار حالة من الهلع في المنطقة بعد اعتقادهم بأنه تمساح.

وبحسب رواد موقع التواصل، فإن ان الاسرة فوجئت بحيوان يشبه التمساح، يبلغ طوله ما يقرب مترا واحدا، حيث حضر رجال الدفاع المدني وقاموا بمحاصرته وقتله.

يشار الى ان حيوان الضب او ما يسمى بالسحلية شوكية الذيل، وهو حيوان بيوض يعيش في الصحراء والبراري، شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح أو الديناصور عندما ينتصب..ويصل طول الضب إلى 85 سم عندما يتمّ نموه. ويعتمد على النبات في غذائه وشرابه فهو لا يشرب الماء إلا نادراً. فيما يؤكد البعض بأن هناك فوائد من أكله، وكذلك توجد فائدة من المعالجة بدمه مؤكدة لدى الكثيرين من البدو.