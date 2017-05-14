تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر كوكابورا Kookaburra الضاحك صاحب الصوت الغريب وهو يقف فوق عارضة من أغصان الشجر ويصدر وهو يهز جسده صوتاً يشبه صوت نقيق الضفادع، ويتمايل يمنة ويسرة محركاً رأسه في كل الإتجاهات بشكل استعراضي.

والاسم العلمي لطائر الكوكابورا-بحسب الموسوعات العلمية- هو Dacelo novaeguineae وهو يتواجد في شرق أستراليا وغينيا في الموائل التي تتراوح بين الغابات الرطبة إلى السافانا القاحلة.

ويتغذى الطائر الذي يبلغ طوله 46 سم على الطيور والثدييات صغيرة الحجم والحشرات وبعض الفواكه وتضع أنثاه بيوضها في عش مبني في ثقب شجرة.