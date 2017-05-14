في واقعة مؤسفة، كشفت صحيفة “” الإسرائيلية، أن وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الصهيونية، نظمتا ورشة عمل خاصة للاجئين السوريين في مدينة شمال المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الورشة أقيمت بسرية في أحد فنادق ، وشارك بها 20 لاجئاً ً، بزعم “لنشر ثقافة التعايش بين السوريين من جهة والمجتمع الاردني من جهة اخرى من خلال استيعاب الشبان السوريين في رياضة .

 

ووفقا للصحيفة، فقد كان وراء هذه الورشة شخص أردني، يدعى فياض شلبي من جمعية “ميفالوت” والذي اخذ 3 مدربين إسرائيليين، حيث نقلت عنه قوله إنهم في البداية اخفوا هوياتهم الحقيقية، ولم يعلنوا عنها الا بعد تطور العلاقات الشخصية بينهم وبين اللاجئين الصغار، مؤكداً عدم تغير شيء حين الكشف عن هوياتهم الحقيقية.

 

واضاف شلبي: “في اليوم الأخير من الندوة، مررنا استبيانا بين جميع المشاركين، سألوا فيه عما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في ندوات ميفالوت الأخرى، وكلهم أجابوا بنعم، وهذا هو الإنجاز العظيم لنا ، لنرى كيف أن محتويات ميفالوت وأنشطتنا تسد الثغرات التي تبدو غير قابلة للكسر وتخلق التزاما طويل الأجل بين الطرفين “.
من جانبه، بين مئير أورنشتاين الرئيس التنفيذي لشركة ميفالوت: “رؤية وجوه وسماع أصوات اللاجئين في نهاية الندوة تستحق كل الجهود والصعوبات التي واجهناها على الطريق، ونحن متحمسون للفرصة التي أتيحت لنا نظرا لمحاولة التأثير على جيل من جيراننا وكذلك جيلنا في ، وسوف نستمر في تعزيز ندوات مماثلة في القريب “.

وقالت السورية نانسي فلاح وهي إحدى المشاركات في الورشة للصحيفة : “لقد تشتت عائلتي كلها، وبعضهم لا يزال في سوريا، وبعضهم انتقل الى ، وألمانيا وبعضهم لم يعد معنا، ونحن نعيش في غاية الصعوبة.”
وأضافت ” الدورة أعطتني أملا جديدا، وآمل أن نتمكن من خلال الأدوات التي قدمها لنا الفريق من الشروع في طريق جديد والتأثير على بقية اللاجئين “.
وتحدث أحمد الحموسي وهو مشارك آخر في الورشة، عن “الواقع الصعب الذي عاشه في درعا القريبة من مدينة الرمثا فيما لا يزال والده يعيش مع شقيقتي،” متابعا: لقد غادرت مسقط رأسي بدون شيء وليس لدي حتى بطاقة الهوية.”

 

 

 

 

 

فضيحة بالصور.. إسرائيليون يعقدون ورشة عمل سرية للاجئين سوريين في مدينة الرمثا الأردنية
فضيحة بالصور.. إسرائيليون يعقدون ورشة عمل سرية للاجئين سوريين في مدينة الرمثا الأردنية
فضيحة بالصور.. إسرائيليون يعقدون ورشة عمل سرية للاجئين سوريين في مدينة الرمثا الأردنية

 