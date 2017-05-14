فضيحة بالصور.. إسرائيليون يعقدون ورشة عمل سرية للاجئين سوريين في مدينة الرمثا الأردنية

في واقعة مؤسفة، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الصهيونية، نظمتا ورشة عمل خاصة للاجئين السوريين في مدينة الرمثا شمال المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضحت الصحيفة أن الورشة أقيمت بسرية في أحد فنادق إربد، وشارك بها 20 لاجئاً سورياً، بزعم “لنشر ثقافة التعايش بين اللاجئين السوريين من جهة والمجتمع الاردني من جهة اخرى من خلال استيعاب الشبان السوريين في رياضة كرة القدم.

ووفقا للصحيفة، فقد كان وراء هذه الورشة شخص أردني، يدعى فياض شلبي من جمعية “ميفالوت” والذي اخذ 3 مدربين إسرائيليين، حيث نقلت عنه قوله إنهم في البداية اخفوا هوياتهم الحقيقية، ولم يعلنوا عنها الا بعد تطور العلاقات الشخصية بينهم وبين اللاجئين الصغار، مؤكداً عدم تغير شيء حين الكشف عن هوياتهم الحقيقية.

واضاف شلبي: “في اليوم الأخير من الندوة، مررنا استبيانا بين جميع المشاركين، سألوا فيه عما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في ندوات ميفالوت الأخرى، وكلهم أجابوا بنعم، وهذا هو الإنجاز العظيم لنا ، لنرى كيف أن محتويات ميفالوت وأنشطتنا تسد الثغرات التي تبدو غير قابلة للكسر وتخلق التزاما طويل الأجل بين الطرفين “.

من جانبه، بين مئير أورنشتاين الرئيس التنفيذي لشركة ميفالوت: “رؤية وجوه وسماع أصوات اللاجئين في نهاية الندوة تستحق كل الجهود والصعوبات التي واجهناها على الطريق، ونحن متحمسون للفرصة التي أتيحت لنا نظرا لمحاولة التأثير على جيل المستقبل من جيراننا وكذلك جيلنا في المستقبل، وسوف نستمر في تعزيز ندوات مماثلة في المستقبل القريب “.

وقالت السورية نانسي فلاح وهي إحدى المشاركات في الورشة للصحيفة : “لقد تشتت عائلتي كلها، وبعضهم لا يزال في سوريا، وبعضهم انتقل الى كندا، وألمانيا وبعضهم لم يعد معنا، ونحن نعيش في غاية الصعوبة.”

وأضافت ” الدورة أعطتني أملا جديدا، وآمل أن نتمكن من خلال الأدوات التي قدمها لنا الفريق من الشروع في طريق جديد والتأثير على بقية اللاجئين “.

وتحدث أحمد الحموسي وهو مشارك آخر في الورشة، عن “الواقع الصعب الذي عاشه في درعا القريبة من مدينة الرمثا فيما لا يزال والده يعيش مع شقيقتي،” متابعا: لقد غادرت مسقط رأسي بدون شيء وليس لدي حتى بطاقة الهوية.”