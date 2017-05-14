أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، بالإمكانات الفنيّة الرائعة التي يتمتع بها نجم فريق ليستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريقيهما، مساء السبت، على ملعب الاتحاد بمدينة “مانشستر” الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم أن اللاعب الجزائري البالغ من العمر 26 عاماً قد أخفق في تنفيذ ركلة جزاء كان قد حصل عليها فريقه في المواجهة التي جمعته بفريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة البريميرليغ إلا أن ذلك لم يمنع مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا، من توجيه عبارات الإشادة والثناء لنجم فريق الثعالب.

ووصف غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية المباراة، والتي فاز فيها فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، نجم كرة القدم الجزائرية باللاعب “الاستثنائي”، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأخير قد أثبت قدراته العالية وموهبته الفذة منذ الموسم الماضي، والذي قاد فيه محرز فريقه للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

واختتم المدرب الإسباني البالغ من العمر 46 عاماً حديثه قائلاً: “من الصعب جداً السيطرة على اللاعب الجزائري في الحوارات الثنائية؛ وذلك لأنه يستخدم كلتا قدميه في اللعب، لذا حاولنا قدر المستطاع إبعاد الكرة عنه، إذ كان مرمى فريقنا في أمان، كلما كانت الكرة بعيدة عن محرز”.