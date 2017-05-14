قدّمت مجلة “برايت سايد” المهتمة بالشؤون الحياتية المختلفة، 6 أشياء لا ينبغي على المرأة فعلها أبدًا مع الشريك من أجل استمرار الحب.

1.حل جميع مشاكله: حتى إذا كان رجلك يعاني من بعض المشاكل المالية أو مشاكل في العمل، لا تحاولي أبداً إنقاذه من كل مشاكله بنفسك، لأنك بذلك ستجدين نفسك تعيشين مع شريك عاجز وغير مسؤول يخشى تحمل المسؤولية ويتهرب منها، ويعتمد عليك في كل شيء.

2.تقديم الهدايا الغالية له ببذخ: من الأفضل تقديم الهدايا التي تتساوى مع قيمة هداياه، لأن قيامك بالعكس سيشعره بالحرج، خاصة إذا لم يكن لديه الإمكانيات المادية لرد هذه الهدايا، وفي المقابل إذا كان منعدم الضمير ولا يكَن لك الشعور نفسه فإنه سيستغل حبك للحصول على ما يريد.

3.الصدر الحنون: على عكس النساء لا يقع الرجل في حب المرأة التي تأسى لحاله، تذكري جيدًا أن تقديمك للدعم العاطفي والروحي لا يعني التعمق بعلاقتك لأبعد من ذلك، فالمرأة الحكيمة هي التي تلهم زوجها وتدعمه لتحقيق الإنجازات وهذا هو سرّ العلاقة السعيدة.

4.ماذا قلت لك؟: حتى لو كنت على صواب بنسبة 100٪، هذه الجملة استفزازية للغاية فهي تظهره دائمًا في مركز ضعف وأنك أكثر ذكاءً منه، فكل رجل يحتاج أن يشعر بأهميته، وتأكيدك على هيمنتك عليه لا تجعلك تبنين معه علاقة متناغمة.

5.التخلي عن حياتك الشخصية والوظيفية: لا يعني أنك وجدت الحب أن تتخلي عن أصدقائك وعملك، وتذكري عند تضحيتك من أجل رعاية أسرتك بأنك ستفقدين اهتمام شريكك يومًا ما.

عليك بالتوازن بين حياتك العملية والأسرية، وسيقدر زوجك لك هذا بالطبع، ولا داعي للمغالاة في حق طرف على حساب الطرف الآخر.

6.تغيير مظهرك: من الطبيعي أنك تريدين الظهور بأبهى صورة لحبيبك، ولكن لا تغيري من مظهرك تحت ضغط الشريك، وفي الوقت نفسه عندما يطلب منك ما يمكنك فعله فلا بأس من ذلك ولا تكوني عنيدة، لأنه على أي حال لن يضر بعلاقتكما بل بالعكس سيعزز العاطفة بينكما.