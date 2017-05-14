تسبب مواطن مصري في احراج رئيس النظام عبد الفتاح السيسي, عندما قاطعه خلال حفل افتتاح مشروعات تنموية في الصعيد، طالبا التحدث إلى السيسي الذي سمح بدوره للرجل بالحديث.

وقال المواطن الذي يدعى حمام علي عمر إن أهالي قريته “المراشدة” لا يحصلون على تعويضات مناسبة عن الأراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عليها، وإن أبناء القرية لا يعينون في هذه المشاريع.

وأضاف المواطن موجها حديثه للرئيس المصري: “أنا مشفق عليك جدا … أشكرك … أتمنى أن تتيح لي الفرصة لأشرح كل شيء لرئيس الوزراء”.

وبعد أن أنهى المواطن حديثه، أمر السيسي بتخصيص ألف فدان لأهالي قرية “المراشدة”، وقال إن توزيعها على مواطني القرية سيتم عبر مكتب المحافظ ووزارة التضامن.