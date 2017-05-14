حذّر الممثل الأمريكي، توم كروز، الشعب المصري من فتح توابيت الموميوات التي تم اكتشافها بمحافظة المنيا مؤخرًا.

وأعاد «كروز» نشر خبر عن الاكتشاف الآثري بمحافظة المنيا، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، وعلّق قائلًا: «كونوا حذرين من فتح هذه الأشياء».

يذكر أن سلسلة «The Mummy» تعود من جديد في 2017 مع من بطولة توم كروز، في فيلم تدور أحداثه حول أميرة من العصور الماضية تم دفنها ظلمًا، في سرداب تحت الرمال، حيث تستيقظ مشحونة بالحقد والغضب، وتعود لتنتقم، ليكون «كروز» متورطًا في مواجهتها.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس السبت، عن العثور على 17 مومياء في سراديب مقبرة في محافظة المينا إلى الجنوب من القاهرة.

وقال صلاح الخولي، أستاذ المصريات في جامعة القاهرة ورئيس بعثة التنقيب التي اكتشفت المومياوات في منطقة تونة الجبل في مصر الوسطى: «عثرنا على سراديب تحتوي على عدد من المومياوات».