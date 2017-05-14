 

أعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية عن تاريخي أول يوم من ، وعيد الفطر السعيد لعام 2017.

 

وأشارت مديرية الشؤون الدينية، إلى أنّ تاريخ 27 مايو/ آيار، والمصادف ليوم السبت، يوافق أول يوم من رمضان لعام 2017، وذلك وفقاً لموقع ترك برس التركي.

 

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنّ أول أيام السعيد سيوافق تاريخ الـ25 يونيو/ حزيران، والمصادف ليوم الأحد.

 

وأوضحت الموقع التركي، أن سيبدؤون على هذا النحو عطلتهم بدءا من مساء يوم الجمعة المصادف 24 يونيو/ حزيران، مؤكدة أن رمضان المقبل سيكون من المرات القليلة التي يبدأ فيها جميع تقريباً الصوم في اليوم ذاته، وبينت أنّ ساعات الصيام ستتجاوز 15 ساعة.