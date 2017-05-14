أعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية عن تاريخي أول يوم من رمضان، وعيد الفطر السعيد لعام 2017.

وأشارت مديرية الشؤون الدينية، إلى أنّ تاريخ 27 مايو/ آيار، والمصادف ليوم السبت، يوافق أول يوم من رمضان لعام 2017، وذلك وفقاً لموقع ترك برس التركي.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنّ أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق تاريخ الـ25 يونيو/ حزيران، والمصادف ليوم الأحد.

وأوضحت الموقع التركي، أن المواطنين سيبدؤون على هذا النحو عطلتهم بدءا من مساء يوم الجمعة المصادف 24 يونيو/ حزيران، مؤكدة أن رمضان المقبل سيكون من المرات القليلة التي يبدأ فيها جميع المسلمين تقريباً الصوم في اليوم ذاته، وبينت أنّ ساعات الصيام ستتجاوز 15 ساعة.