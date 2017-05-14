أكد الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، أن سبب تحول الحاكم لجزار هو الشعب الذي رضي لنفسه بأن يتحول إلى قطيع يعيش في زريبة تسمى مجازا “الأوطان”.

وقال مالك في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر “رصدتها “وطن”:”كل حاكم جزّار تجد سبب دمويته هو شعبه الذي رَضِيَ لنفسه بأن يتحوّل إلى ما يشبه قطيع ماشية تعيش في زريبة سُمّيت مجازاً “الوطن”!.

كل حاكم جزّار تجد سبب دمويته هو شعبه الذي رَضِيَ لنفسه بأن يتحوّل إلى ما يشبه قطيع ماشية تعيش في زريبة سُمّيت مجازاً "الوطن"!#انور_مالك — أنور مالك (@anwarmalek) May 14, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” لايوجد ما يساهم في نهضة الأوطان كالتفاف الشعوب حول حكامها وهذا لا يتحقق بالاستبداد والفساد والدولة البوليسية بل بشرعية يستمدها حاكم من محكوم”.

لايوجد ما يساهم في نهضة الأوطان كالتفاف الشعوب حول حكامها وهذا لا يتحقق بالاستبداد والفساد والدولة البوليسية بل بشرعية يستمدها حاكم من محكوم — أنور مالك (@anwarmalek) May 14, 2017

وتابع: ” العدل بين الرعية هو من يحفظ استقرار الوطن ويحمي مؤسسات الدولة ويصون كيان السلطة وليس العساكر ببنادقهم والشيوخ بفتاويهم والسياسيون بشعاراتهم!”.