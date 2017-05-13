طُرِدَت إحدى الموظفات في سجن في ولاية ميشيغان الأميركيّة، بعدما ضُبطت وهي تمارس الجنس مع سجين في برّاد المطبخ!.

وقال المتحدث باسم إدارة السجون “كريس غوتز” إنّ الموظفة قد تواجه تهمًا جنائيّة؛ “لأنّ ما قامت به يهدّد سلامة السجين وطاقم العمل وأمن السجن”.

وأضاف “غوتز” إنّ السجين البالغ من العمر 40 عامًا يقضي حكما بالسجن لمدّة تترواح بين 5 و15 سنة بسبب السرقة.

وذكر أنّه بموجب القانون يمنع منعًا باتًا على السجناء القبول بالقيام بأي علاقة حميمة.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان سيواجه تهمًا جنائيّة أم لا.