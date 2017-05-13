رصد فيديو تداولته بعض وسائل الاعلام الحالة المأساوية التي يعانيها اللاجئين السوريين العالقين على الحدود بين المغرب والجزائر, اذ أظهر الفيديو هروب عدد من الأطفال عندما رأوا “حية” فيما على الصراخ وصيحات الخوف عندما تمكن أحدهم من قتلها.

علق هؤلاء اللاجئون الذين يبلغ عددهم نحو 55 شخصا، في منطقة صحراوية توجد فيها الزواحف وتسودها ظروف مناخية صعبة، مثل ارتفاع الحرارة.

وتظهر صور نشرها صحافي سوري على فيسبوك مجموعة من اللاجئين يفترشون الأرض في هذه المنطقة حيث مازالوا عالقين منذ أسابيع. وفق ما نشر موقع راديو “سوا” الأمريكي.

شاهد صور اللاجئين السوريين العالقين: