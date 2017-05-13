علّق الفنان السوري، تيم حسن، على واقعة قيام أردنيّ بتطليق زوجته الشابة بعدما عبرت عن حزنها لزواج تيم من وفاء كيلاني الذي وصفته بأنه فارس أحلامها.

وقال “تيم” في تصريحات له إنه لا علمَ له بالحادثة.

وطالب النجم السوري بإحضار رقم الزوج الاردنيّ، الذي طلّق زوجته، بسبب زواجه من “وفاء”، ليُصالحه مع زوجته.

يُشار إلى الزوج الأردنيّ أقدم على تطليق زوجته في احدى مناطق محافظة الزرقاء، بعد شجارٍ دار بينهما؛ والسبب إعلان زواج النجم السوريّ “تيم حسن” والإعلامية المصريّة “وفاء الكيلاني”!.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخباريّة أردنيّة، فإنّ الزوج عاد لمنزله ووجد زوجته تمسك بهاتفها وتبكي بحرقة شديدة، مُعتقداً أنّ امراً ما حصل لها أو لأحد أقربائهم.

وعندما أصرّ الزوج على سؤال زوجته، حاولت إخفاء الإجابة عنه، وبعد محاولات لفهم القصة من قبل الزوج من زوجته لم يصل الى اي نتيجة، وبقيت متواجدة داخل غرفتها حزينة.

وبعد ذلك ورد اتصال للزوج من شقيقته مستغربة ما قامت زوجته بنشره على “فيسبوك” حول زواج تيم حسن قائلة إنّها كتبت بأنه كان فارس احلامها وأن وفاء خطفته و هو شاب وسيم جداً لا تستحقه و انهالت بالشتائم عليها بكلمات نابية.

وصُدم الزوج مما أخبرته به شقيقته، فتوجه الى زوجته واخبرها بأنه اصبح يعلم من هو فارس احلامها و سبب بكاءها، فأجابته بعد صمت بأنها كانت تحلم بأن يصبح ‘رومنسي’ مثله ولو مرة واحدة في الحياة، فاشتعل نقاش بينهما و شعر الزوجة بالإهانة فقام بتطليقها طالباً منها العودة الى منزل ذويها و عدم دخول منزله مرة اخرى.