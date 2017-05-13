خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى «BB+» من «BBB-».

وأوضحت أن تخفيض تصنيف السلطنة جاء نتيجة لضعف الاحتياطيات الخارجية مع نظرة سلبية.

وقالت إن الاحتياطيات الخارجية لسلطنة عمان تراجعت لدرجة جعلتها غير كافية لتخفيف المخاطر الناشئة عن قاعدة إيرادات الصادرات غير المستقرة.

وتوقعت الوكالة امتداد الصراع في الجارة اليمن إلى عمان، مضيفة أن خفض التصنيف يعكس الرأي بأن احتياجات التمويل الخارجية لحكومة عمان تسببت في تراجع كبير في موقف صافي الأصول الخارجية إلى مستويات غير كافية لتخفيف المخاطر الناشئة عن قاعدة إيرادات الصادرات