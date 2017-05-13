عاد الحديثُ مجدداً عن زواج النجمة المصرية آمال ماهر سراً من ثريّ عربيّ، رغم أنها نفت مطلع ابريل الماضي ما قالت إنها شائعات.

وهذه المرة يتردد أن آمال أقامت حفل زفاف، شارك في إحيائه النجم عمرو دياب، ولكنها كانت حريصة على إبعاد تلك الحفلة عن عيون الصحافة والإعلام وذلك بناء على رغبة زوجها حيث يرفض الظهور.

وكانت آمال ماهر نفت “الشائعات” التي تتحدث عن زواجها من ثري عربي بطريقة سرية.

وقالت آمال سابقاً: “أتمنى من جمهوري عدم الانجراف وراء من يريد تشويه ما أقدمه من رسالة فنيه جميلة..حياتي الشخصية تخصني وحدي ومنذ أكثر من ثلاث أعوام وأنا أسمع واقرأ أخبار متكررة غير صحيحة عن زواجي وارتباطي وتلك الأخبار الهدف منها التشويش على جمهوري وأنا على الإطلاق ليس لدي مشروع زواج أو التفكير به”.

وتابعت: “ما يهم جمهوري ومحبيني هو أعمالي الفنية واختياراتي، وأنا بعد وفاة والدي توقفت لأعيد حساباتي الفنية بشكل دقيق أردت أن اعمل نقله مختلفة في حياتي الفنية، وأن اختار أعمالي الفنية باقتناء شديد وأن أعود للساحة بشكل مشرف يخدم الأغنية المصرية”.