أكد الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية أن اليوم تشهد أوضاعا مضطربة، موضحا أن المواجهة العسكرية بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء مرهقة، مضيفا أن أعضاء هذه الجماعات يستدرجون قوات والجنود المصريين إلى هناك.

 

وأضاف نير بن آرتسي في عظته التي ترجمتها وطن أن أدرك مؤخرا في ظل حجم التحديات التي تواجهها البلاد على الأصعدة كافة أنه غير كفء لتولي قيادة البلاد، مؤكدا أن لا يعرف حتى ماذا عليه أن يفعل، معربا عن أسفه لتولي قيادة البلاد.

 

وزعم الحاخام الإسرائيلي أن تواصل حفر الأنفاق، وأنها كل يوم تحصل على آلاف الأطنان من الأسمنت لأجل تنفيذ مخططاتها في بناء المزيد من الأنفاق لاستغلالها في تنفيذ أعمال ضد .

 

وأوضح نير بن آرتسي أنه خلال زيارة عباس إلى الولايات المتحدة، ظهر جليا أن يريد أن يساعد في تحقيق ، لكنه يعلم أن مستحيل أن يتضمن تنازل اليهود عن أي شيء، معتبرا أن الرئيس الأمريكي الجديد منحه الله الحكمة والفهم والمعرفة، لذا هو قادر تحقيق الإنصاف في العالم.

 

وعن ، قال الحاخام الإسرائيلي إنه قتل فيها مئات الآلاف، والبلاد يسود فيها مناخ من الاستياء والرغبة في الانتقام بجانب الكراهية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول في كل مرة توظيف الأحداث لصالحه بالتبادل مع تركيا وإيران للهيمنة على الشرق الأوسط.