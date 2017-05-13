أكد الحاخام الإسرائيلي نير بن آرتسي في عظته الأسبوعية أن مصر اليوم تشهد أوضاعا مضطربة، موضحا أن المواجهة العسكرية بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء مرهقة، مضيفا أن أعضاء هذه الجماعات يستدرجون قوات الجيش والجنود المصريين إلى هناك.

وأضاف نير بن آرتسي في عظته التي ترجمتها وطن أن السيسي أدرك مؤخرا في ظل حجم التحديات التي تواجهها البلاد على الأصعدة كافة أنه غير كفء لتولي قيادة البلاد، مؤكدا أن السيسي لا يعرف حتى ماذا عليه أن يفعل، معربا عن أسفه لتولي قيادة البلاد.

وزعم الحاخام الإسرائيلي أن حماس تواصل حفر الأنفاق، وأنها كل يوم تحصل على آلاف الأطنان من الأسمنت لأجل تنفيذ مخططاتها في بناء المزيد من الأنفاق لاستغلالها في تنفيذ أعمال ضد إسرائيل.

وأوضح نير بن آرتسي أنه خلال زيارة عباس إلى الولايات المتحدة، ظهر جليا أن ترامب يريد أن يساعد في تحقيق السلام، لكنه يعلم أن السلام مستحيل أن يتضمن تنازل اليهود عن أي شيء، معتبرا أن الرئيس الأمريكي الجديد منحه الله الحكمة والفهم والمعرفة، لذا هو قادر تحقيق الإنصاف في العالم.

وعن سوريا، قال الحاخام الإسرائيلي إنه قتل فيها مئات الآلاف، والبلاد يسود فيها مناخ من الاستياء والرغبة في الانتقام بجانب الكراهية، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول في كل مرة توظيف الأحداث لصالحه بالتبادل مع تركيا وإيران للهيمنة على الشرق الأوسط.