كشفت كوريا الشمالية عن قائمة المتهمين بمحاولة تصفية الزعيم كيم جونغ اون.

ففي استفزازٍ جديد، يُقرّب من انطلاق الحرب العالمية الثالثة، كُشفَ النقاب عن ان لدى “بيونغ يانغ” قائمة بأسماء شخصيات لها يد بخطة تصفية الزعيم، التي كُشف النقاب عنها مؤخراً.

وقال النظام الكوري الشمالي إن لديه أسماء “الجواسيس الأمريكيين” الذين خططوا لاغتيال “كيم”، داعياً إلى تسليمهم.

وتشمل القائمة المزعومة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

ويعتقد مسؤولون من كوريا الشمالية انه تم وضع خطة لتصفية زعيمهم باستخدام أسلحة كيماوية.

وقال مكتب الادعاء العام المركزي في كوريا الشمالية إنه سيعاقب بشدة العقل المدبر والمتواطئين في مخطط تصفية الزعيم .

واضاف المكتب أنه يتوجب على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية القبض حالاً على كل المنظمين والمشاركين في المخطط ضد القيادة العليا لـكوريا الشمالية.

في المقابل، رفضت كوريا الجنوبية هذا التحذير، مشيرة الى انه لا توجد فرصة لتسليم الشخصيات التي طالبت بها “بيونغ يانغ”.

واجرت كوريا الشمالية، تجربةً صاروخيةً جديدة، صباح الأحد، انطلاقا من قاعدة “كوسونج” في مقاطعة “بيونجان” الشمالية، في تحدٍ واضح لتهديدات الرئيس الامريكيّ دونالد ترامب، الذي حذّر مراراً من تكرار هذه التجارب.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال العام الجاري سلسلة تجارب صواريخ مما زاد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة، وسرعت بيونج يانج من وتيرة تجاربها النووية والصاروخية في السنوات الأخيرة بالرغم من الإدانة الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.