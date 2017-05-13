علق المدون والناشط السياسي وائل عباس، على تسهيل كندا إجراءات الهجرة إليها، للاجئين من مصر واليمن.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لكل الناس اللي كانت خايفة نبقى زي سوريا والعراق.. كندا فتحت اللجوء للمصريين زي سوريا والعراق.. كده الرسالة وصلت؟”.

وأعلن قسم حماية اللاجئين بكندا، عن تعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المُقدمة من عِدة دول، من بينها مصر واليمن.

وقال موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، إن التعديلات الجديدة تنص على أنّه اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، يمكن للاجئين من أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، أن يتقدموا بطلبات الهجرة، بموجب سياسة معالجة الطلبات المتعلقة باللاجئين من قبل القسم، والتي تسمح بقبول الطلبات بشكل أسرع.