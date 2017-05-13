كشف فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب، عن كواليس حواره الأخير مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لافتًا إلى أنه التقاه قبل مقتله بـ4 أيام وتطرق معه إلى الحديث عن الإخوان، ناقلاً عنه قوله “أنه الوحيد الذي يستطيع تأديب ولن يقدر أحد غيره على ذلك”.

وأضاف “فيندفور” فى حواره مع “الوطن” المصرية: الرئيس السادات قال خلال اللقاء إن الإخوان جاحدون ويريدون أن يفعلوا معه كما فعلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأن من سياتى بعد لن يقدر عليهم، لافتًا إلى أن هذه الجملة هى التى أوقفت نشر الحوار حينها.

وتابع: قال لى السادات خلال الحوار أنا أعطيت العرب فرصًا كثيرة ولكننى شعرت أنى مصرى أكثر من عربيتى”، موضحًا أن اليأس من العرب بدا عليه خلال الحوار حيث كان يشعر بمرارة كبيرة.