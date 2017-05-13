ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” سيعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة أواخر مايو/أيار الجاري، مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة.. وهو المقترح الذي روجته إسرائيل مرارا وتكرارا منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن إقامة جزيرة صناعية سيكون اقتراحًا قد يرغب ترامب بسماعه، لأنه يريد استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يريد سماع اقتراحات قد تدعم عملية السلام.

ولفتت القناة إلى أن “بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة قد تسهم باستئناف المفاوضات بين الطرفين”.

ووصل وفد أمريكي الجمعة، إلى تل أبيب، لبحث ما ستحمله الزيارة خاصةً وأن تل أبيب لا ترغب بأي مفاجآت أو إملاءات من قبل الإدارة الأمريكية، بحسب المصدر ذاته.

ويدعم نتنياهو، وفق القناة، مقترح إقامة الجزيرة الصناعية، كما تدعمه جهات أمنية إسرائيلية.

وقالت القناة إن مخطط إقامة الجزيرة يشمل إقامة مطار وميناء مع فرض رقابة أمنية إسرائيلية ودولية، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما ذكرته القناة.