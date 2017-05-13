تفاجأت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بخبر وفاة أحد أبرز معجيبها ويُدعى “عبدالرحمن” بطريقة مأساوية بعد تعرّضه لحادث دهسٍ، وهو الأمر الّذي فطر قلب النجمة.

وشاركت الفنانة “بلقيس” متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بصورة جمعتها بالراحل “عبد الرحمن”.

وغرّدت “بلقيس” قائلةً: “فقدت قبل قليل أحد أعزّ وأغلى الفانز على قلبي حيث تعرض لحادث دهس ووافته المنية في الأحساء.. رحم الله عبد الرحمن الشيخ فالخبر فاجعة كبيرة”.

فقدت قبل قليل احد أعز وأغلى الفانز على قلبي حيث تعرض لحادث دهس ووافته المنية في الأحساء..رحم الله عبدالرحمن الشيخ فالخبر فاجعه كبيرة pic.twitter.com/nr14pawz5j — Balqees (@BalqeesFathi) May 11, 2017

وتابعت بلقيس في تغريدة ثانية “فلنكثف الدعوات له كما سنقوم أنا ومتابعيني ممن يرغبون ببناء مسجد له باسمه.. الله يرحمك يا عبد الرحمن. انفطر قلبي للخبر”.

فلنكثف الدعوات له كما سنقوم أنا ومتابعيني ممن يرغبون ببناء مسجد له باسمه..الله يرحمك يا عبد الرحمن 💔💔 انفطر قلبي للخبر — Balqees (@BalqeesFathi) May 11, 2017

وحصلت “بلقيس” على جائزة أفضل فنانة عربية خليجية لعام ٢٠١٦ في جائزة “الموريكس دور” في لبنان.

في قمة سعادتي الليلة لحصولي على جائزة أفضل فنانة عربية خليجية لعام ٢٠١٦ في جائزة الموريكس دور#لبنان وكل الشكر لكل من رشح وصوت ودعم بلا حدود💕 — Balqees (@BalqeesFathi) May 12, 2017

وأهدت الفنانة الإماراتية الجائزة لروح المرحوم “عبد الرحمن الشيخ”.