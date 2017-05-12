قد يغفل الكثير من الأزواج أهمية الكلام أثناء العلاقة الحميمة، بقدر أهمية المداعبة قبل الايلاج، لاعتقادهم أن السرعة تصل بهم إلى الذروة والمتعة المنشودة. فالكلمات الهامسة وعبارات الحب واللهفة تلعب دوراً كبيراً في إشعال الرغبة الجنسية لدى زوجك.

وهناك عبارات عدة تعتبر مفتاح السرّ لعلاقة حميمة مثيرة وسعيدة:

1.”أنت مثير”: هي عبارة تعزّز ثقة الرجل بنفسه وترضي غروره، الأمر الذي سيسعده جدّاً ويشعره بالقوة والفتوّة، وبأنّك تجدينه جذاباً ومثيراً. فعند سماع زوجك هذه العبارة ستشتعل رغبته الجنسية على الفور.

2.”أريدك جدّاً”: يحبّ الرجل أن يتأكد من أنك تحبّينه كثيراً وترغبين به. فما من علاقة حميمة ناجحة من دون حب ورغبة الطرف للآخر. لذا لا تنسي أن تعبّري لزوجك عن مدى حبّك ورغبتك له واحتياجك له أثناء الجماع.

3.”أحبّ ما تقوم به”: عادة ما يقلق الزوج من المبادرات التي يقوم بها أثناء العلاقة الحميمة، ومن عدم اشباعه رغبتك. انّ تعبيرك عن مدى حبّك لما يقوم به يعزز ثقته بنفسه أكثر، ويجعله يكرّر ما يقوم به لاسعادك. فإسعادك يثيره أيضاً!

4.”أريد أن أفعل كل ما تريده”: هذه العبارة يكون لها وقع السحر على أذني زوجك، فهي تشعره بمدى حبكِ له ورغبتكِ أيضاً في إسعاده، ممّا ينعكس على علاقتكما الحميمة ويجعلها أكثر إثارة.

5.”قضيت وقتاً ممتعاً”: يحبّ الرجل أن يتأكّد من أنّه إستطاع أن يشعرك باللذة والنشوة أثناء العلاقة. فهذه العبارة حتماً ستسعده وتشعره برجوليّته وبأنّه استطاع اسعادك.

أخيراً احرصي على التحدث معه بدلع ولطف أثناء الجماع، فهذا الأمر سيغريه ويشعل رغبته الجنسية. كما أنّ العبارات الرقيقة ستساعده على الوصول إلى رعشة الجماع. واعتمدي أسلوب الوشوشة في أذنه لأنّه يغري الزوج. لذا لا تتردّدي في وشوشته العبارات الجميلة والمثيرة.