أثارت إطلالة الفنانة الاردنية ديانا كرزون في الحلقة الحادية عشرة من برنامج المسابقات الغنائي “نجم الأردن”، انتقاداتٍ واسعة من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وارتدت “كرزون” فستاناً أظهر مفاتنها، خصوصاً وأنّه شفافٌ عند منطقة الصّدر، وهو ما أثار تعليقات النشطاء الذي اعتبروا ملابسها غير لائقة ولا تتوافق مع تقاليد المجتمع الاردني.

وهاجم البعض لجوء ديانا كرزون لعمليات “نفخ الخدود” وتجميل انفها وشفتيها.

ونشر أحد النشطاء صورة قديمة لبدايات ظهور ديانا كرزون على الشاشة، حيث كانت تعاني من السُمنة، وعلّق بالقول: “و الله لن ننسى احتياطي السليكون و البوتوكس في صورة”.