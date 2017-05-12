سجلت أسعار الدواجن واللحوم في مصر ارتفاعا ملحوظا قبل أيام من شهر رمضان، حيث سجلت الدواجن أمس زيادة 3 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الدواجن الحي من المزارع إلى 26 جنيها، والمجمد 31 جنيها.

وارتفعت أسعار اللحوم لتصل إلى 145 جنيها لكيلو اللحمة البلدي، و80 جنيها للمستورد، وبلغ سعر بيع كيلو الدواجن الحي عند تجار التجزئة بسعر يتراوح بين 35 و40 جنيها، والمجمد يبدأ من 40 إلى 45 جنيها.

وأكد الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن إجمالي ما يتم إنتاجه حاليا مليون و700 ألف طائر يوميا، وأن الاتحاد يسعى لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون و100 ألف طائر يوميا، بحسب المصري اليوم.