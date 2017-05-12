اكتشف سكانٌ في جزيرة “سيرام” بمقاطعة “مالوكو” الاندونيسية، مخلوقاً غريباً متوفياً يبلغ طوله 15 متراً، جرفته المياه الى الشاطئ.

ويعتقد أن هذا المخلوق قد توفي قبل ثلاثة أيام على الأقل قبل العثور عليه الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة “جاكرتا جلوب” أنه تمّ العثور على جثة المخلوق الغريب من قِبَل “أسرول تواناكوتا”، وهو أحد السكان المحليين، في جزيرة “سيرام”.

ومنذ ذلك الحين، توافد السكان إلى شاطئ “هولونغ” لرؤية الكتلة المتضخمة للمخلوق.

وتكهن السكان المحليين أن المخلوق قد يكون “الحبار العملاق” أو بقايا حوت عملاق.

وقد طلب السكان من السلطات المساعدة على إزالة البقايا.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم العثور على وحش البحر على شاطئ في الفلبين.