هدّد زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ اون”، بأن بلاده لها الحق في “معاقبة بلا رحمة” لأي مواطن اميركي يتم احتجازه.

وجاء هذا التهديد عقب إعلان سلطات كوريا الشمالية أنها اعتقلت أميركياً رابعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن وكالة الأنباء الكورية، أن الحكومة الكورية الشمالية ستعلن قريباً عن الجرائم المزعومة للمعتقلين الأمريكيين المحتجزين لديها .

وكان من بين الذي تمّ اعتقالهم مؤخراً في كوريا الشمالية، مواطنان امريكيان عملا بجامعة خاصة في “بيونج يانج”، بتهمة الاشتباه في ارتكابهما “اعمالاً عدائية”.

وتأتي هذا الأنباء مع تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حيث يهدد كيم جونغ-أون الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحرب نووية “واسعة النطاق”.

من جانبه قال “كوه يو هوان”، استاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة “دونغجوك” في سول، ان احتجاز الرهائن يمكن ان يساعد في تحديد الخيارات التي تفرضها كوريا الشمالية على الولايات المتحدة.