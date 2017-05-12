كشف الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، أن برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية سيكون أطول برج في العالم ويبلغ طوله أكثر من كيلو متر وسيكون 252 دورا ويزن مليون طن ويعمل به 163 جنسية.

وأضاف بحسب وكالة “سبوتنيك” في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، بمقر البرج بأبحر الشمالية بجدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي بنهاية 2019، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 5 ملايين و300 ألف متر مربع والمرحلة الأولى تبلغ مساحتها مليونًا وخمسمائة ألف متر مربع وتنتهي بعد عامين.

وبين أن مشروع جدة الاقتصادي يعد مشروعا مهما في الشرق الأوسط وهو يلقى اهتمام من الملك سلمان بن عبد العزيز ووليّ العهد، وولي ولي العهد.

وقال إنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع أمير مكة لإعطائه فكرة عن المشروع ونفى الوليد بن طلال أن يكون البرج المزمع إنشاؤه في دبي أطول من برج جدة، مبينًا أن برج دبي مجرد هيكل فقط بينما برج جدة الأطول وبه كثافة سكانية ستكون من 75 ألفًا إلى 100 ألف نسمة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 75 مليار ريال ونسبة الإنجاز وصلت إلى 30 % وأضاف أنه عقد اجتماعا مع شركائه في المشروع لمناقشة آليات العمل ومنها اعتماد تاريخ انتهاء المشروع مع الشركة المنفذة شركة بن لادن، وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن أو مقيم الاستفادة من المشروع، مشيرا إلى أنهم يهدفون لاستقطاب السياح بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.