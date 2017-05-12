بعدما صار زواج النجم السوريّ تيم حسن، والاعلامية المصريّة وفاء الكيلاني، هو الشغل الشاغل للجميع في الوقت الحالي، ذهبت بعض التقارير إلى القول بأنّ “تيم” اشترى خاتم الزواج من دبي، وبلغت قيمته 3 آلاف دولار.

تيم حسن الذي انفصل عن زوجته ديمة بياعة قبل 5 سنوات، ظهر في صورة نشرها عبر حسابه على “انستغرام” وهو يضع خاتم الزواج في يد الإعلامية وفاء الكيلاني، وعلق عليها قائلاً “فرحكن النا فرحنا اكتر.. يارب أيامكم كلها تكون فرح وبركة.. شكراااا للكل”.

يشار إلى أن مصدراً مقرباً من أسرة الإعلامية وفاء الكيلاني قال إن حفل زفافها على النجم السوريّ تيم حسن سيُعقد في القاهرة بعد عيد الفطر.

وسيحضر الزفاف الأقارب والأصدقاء المقربين لعائلتي تيم ووفاء خاصة وأن عقد القران تم بحضور عدد قليل جداً من الأسرتين وسراً.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.