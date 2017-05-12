ألقى الأمن التونسيّ في “معتمدية كندار” التابعة لولاية سوسة، القبض على مُسن في العقد السابع من عمره بتهمة الاعتداء الجنسي على 3 طفلات لا تتجاوز اعمارهن 6 سنوات.

وفي التفاصيل، تقدم والد طفلتين تبلغان من العمر (4 و 6 سنوات) بشكوى ضد المتهم الذي يعمل راعياً، اتهمه فيها بالاعتداء جنسيا على ابنتيه بعد ان لاحظ تغيرا في سلوكهما، وعثر على آثار في المناطق الحساسة من جسميهما.

واظهر تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلتين للاعتداء بالفاحشة.

واعترف المُسنّ بفعلته، وأكد اعتداءه على طفلة اخرى تبلغ من العمر 3 سنوات و انه كان يستدرجهنّ عبر إغرائهنّ بالمال حيث كان يعطيهن مبلغ 100 مليم لشراء الحلوى .