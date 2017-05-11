أصدرت محكمة روسية، الخميس 11 مايو/أيار الحالي، حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على مدون احتجزته السلطات بعد أن لعب “بوكيمون جو” داخل كنيسة في عام 2016.

وأدانت المحكمة رسلان سوكولوفسكي بالتحريض على الكراهية الدينية بعد عرض فيديو على موقع يوتيوب ظهر فيه وهو يلعب “بوكيمون جو” على هاتفه الجوال في كنيسة. وحصد ملايين المشاهدات.

كما حكمت المحكمة على سوكولوفسكي، البالغ من العمر 22 عاماً، بقضاء 160 ساعة من الخدمة الاجتماعية الإلزامية وأمرته بعدم الظهور في الأماكن العامة.

وقال سوكولوفسكي بعد صدور الحكم: “عموماً، أنا راضٍ؛ لأنني ما زلت حراً ولدي إمكانية للعمل لصالح مشاريع اجتماعية”.

وقال محاميه إنه من غير المرجح أن يطعن سوكولوفسكي على الحكم.

وقالت منظمة العفو الدولية الخميس، إن القضية ضد سوكولوفسكي كانت “محاكمة استعراضية”، مضيفة أن السلطات الروسية “أساءت استخدام نظام العدالة الجنائية” بتطبيق “قانون صارم ضد التطرف”.