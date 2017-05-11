في ظلّ الصّدمة التي رافقت إعلان الاعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني زواجها من النّجم السوري تيم حسن، أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، تداول مقطع فيديو، لاستضافة “تيم” في برنامج “الحكم” الذي كانت تقدّمه “وفاء” على قناة MBC، حيث عرضت عليه الزواج.

وعرضت وفاء الكيلاني، مُقدمة البرنامج، في عام 2014، مازحة الزواج من تيم حسن، وقالت ضاحكة: “عاوزة أتجوزك”، ليرد مسرعاً: “بقبل فوراً حبيبة قلبي”.

وإستكمل حديثه بأن هناك أكثر من امرأة طلبت الزواج منه آخرهم كانت مراسلات على هاتفه عبر تطبيق الواتساب.

وتابع قائلاً: “البنت اللي تطلب أيدي للجواز، لا أعطي الموضوع حجمه لأنني أعي جيداً أن الموضوع مجرد إعجاب و تأثر بالدراما التي أقدمها ،أما إذا شعرت أن الموضوع جد ، ممكن أفكر وخاصة إذا كانت بها المواصفات التي أتمناها”.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الإعلامية وفاء الكيلاني أن حفل زفافها على النجم السوريّ تيم حسن سيُعقد في القاهرة بعد عيد الفطر.