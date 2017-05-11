تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، ظهرت فيه سيدة خليجية وهيّ تحتفل بطلاقها من زوجها، بشكل مبالغ فيه.

واستقبلت السيدة المطلقة المدعوين في حفل طلاقها بـ “الورود والزينة”، كما جهزت حفلاً وأعدت كعكة كبيرة، ظهر عليها “عروس ورجل يظهر وكأنه سيقع”، وهو دليل على انتهاء علاقتها بزوجها السابق وخروجه من حياتها.

وأظهر الفيديو أن السيدة بالغت في التعبير عن فرحتها بانفصالها عن زوجها السابق، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء المؤيدين والرافضين لطريقة تعبيرها، لاسيما وأن المتعارف عليه في مثل هذه الحالات هو أن تكون “غير سعيدة”.